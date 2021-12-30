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1 час назад

На Украине арестовали задержанного военнослужащего ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что суд арестовал военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), задержанного 27 декабря.

На Украине арестовали задержанного военнослужащего ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Задержанный подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, он был командиром мотострелкового подразделения и командовал обстрелами украинских позиций, а в феврале 2020 года получил гражданство России.

СБУ утверждает, что представителя ЛНР задержали украинские военные, когда он пытался пересечь линию разграничения и «потерял ориентиры». При этом он был в военной форме российского образца, подчеркнули в спецслужбе.

Ранее власти ЛНР заявили, что украинская диверсионная группа, в нарушение договоренностей, 27 декабря похитила военнослужащего Народной милиции. На месте похищения найдены следы борьбы и крови. В Луганске утверждают, что против задержанного применяется «физическое и моральное воздействие», с помощью запрещенных медикаментов его принуждают дать ложные показания.

Происшествия,СБУ,
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