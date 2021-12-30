На Украине арестовали задержанного военнослужащего ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что суд арестовал военнослужащего Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), задержанного 27 декабря.

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Задержанный подозревается в участии в незаконных вооруженных формированиях. По данным следствия, он был командиром мотострелкового подразделения и командовал обстрелами украинских позиций, а в феврале 2020 года получил гражданство России.

СБУ утверждает, что представителя ЛНР задержали украинские военные, когда он пытался пересечь линию разграничения и «потерял ориентиры». При этом он был в военной форме российского образца, подчеркнули в спецслужбе.