Ректора "Шанинки" вернули из больницы в СИЗО

«Зуева вчера вечером вернули с гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская Тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно», — рассказал правозащитник.