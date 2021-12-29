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1 час назад

Ректора «Шанинки» Зуева вернули в СИЗО

Следователи вернули из больницы в СИЗО «Матросская Тишина» ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена ОНК Москвы Александра Хуруджи.

Ректора "Шанинки" вернули из больницы в СИЗО
Фото: msses.rumsses.ru

«Зуева вчера вечером вернули с гражданской больницы обратно в СИЗО "Матросская Тишина" по требованию следователя для проведения следственных действий. Вернется ли для проведения обследования Зуев в больницу после этого или останется в СИЗО, пока не известно», — рассказал правозащитник.

Зуева обвиняют в особо крупном мошенничестве с деньгами Фонда развития новых форм образования. Следствие считает, что ректор «Шанинки» причастен к хищению более 21 млн рублей. Своей вины Зуев не признает. По решению суда он пробудет в СИЗО до 7 марта.

Происшествия,Сергей Зуев,ФСИН,
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