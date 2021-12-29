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1 час назад

Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому

Следствие просит изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому с 8 января 2022 года, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Куйбышевский районный суд примет решение в отношении дела Хованского сегодня, 29 декабря.

Следствие попросило изменить меру пресечения Хованскому
Фото: ТАССТАСС

Куйбышевский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определённых действий Юрию Хованскому, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205.2 УК РФ, — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Заседание в райсуде по хoдатайству следствия об изменении меры пресечения Хoванскому на запрет определённых действий назначено на сегодня на 15.00. В первoй половине дня в суд пришло сообщение о «минировании» с требованием выпустить Хованского. Отмечается, что суд может как удовлетворить ходaтайство, так и откaзать.

Ранее следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения для блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО с лета этого года из-за песни о трагедии после захвата зрителей террористами на мюзикле «Норд-Ост» в Москве в 2002 году.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Блогеру грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Защита блогера Юрия Хованского ранее подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней указывается на неправомерность обыска в квартире блогера и его последующего ареста.

Происшествия,Юрий Хованский,ФСИН,ЕСПЧ,
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