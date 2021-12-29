Московский городской суд ликвидировал центр «Мемориал» (признан иноагентом) из-за нарушений закона об НКО-иноагентах, сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Исковое заявление прокурора города Москвы удовлетворить, ликвидировать организацию «Правозащитный центр «Мемориал», - огласил решение судья Михаил Казаков.
Прокуратура подала иск о ликвидации организации из-за систематических нарушений законодательства о некоммерческих организациях (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Ранее Агентство «Москва» сообщало о привлечении центра «Мемориал» к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента в материалах организации. Также прокуратура обнаружила признаки «оправдания экстремистской и террористической деятельности» в работе организации.
Накануне Верховный суд РФ ликвидировал организацию «Международный Мемориал» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) также из-за нарушений законодательства об НКО-иноагентах.
Центр «Мемориал» - неправительственная организация, признана иностранным агентом после проверки в 2013 году.
Закон об НКО - иностранных агентах был принят в 2012 году. Согласно его требованиям, некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие при этом иностранное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре иноагентов. В случае, если НКО не подает заявление о включении, ей полагается штраф. Также все материалы НКО должны содержать указание, что они созданы иностранным агентом.