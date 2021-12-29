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31 минуту назад

В отношении экс-главы штаба Навального в Мурманске возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили в отношении Виолетты Грудиной, которая является экс-координатором штаба блогера Алексея Навального (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) в Мурманской области из-за создания угрозы заражения коронавирусом граждан в общественных местах, она объявлена в федеральный розыск, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Против экс-главы штаба Навального в Мурманске завели дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В отношении Грудиной возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу таких последствий"). В настоящее время подозреваемая скрывается от следствия, в связи с чем объявлена в федеральный розыск", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что правоохранители считают, что женщина, зная о том, что у нее положительный тест на коронавирус, не соблюдала самоизоляцию и контактировала с людьми в общественных местах, создав угрозу заражения. По его словам, Грудина ранее с положительным тестом на ковид раздавала листовки на улице в поддержку своей кандидатуры на выборах в городской совет Мурманска.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Происшествия,Алексей Навальный,МВД,ИТАР-ТАСС,
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