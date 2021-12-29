Водитель погиб, помогая охотникам под Геленджиком. Видео

Водитель автомобиля ГАЗ-66 погиб, оказывая помощь охотникам под Геленджиком . Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого появились трагические кадры.

Как уточняет канал, мужчина помогал переправить автомобили у вышедшей из берегов реки Пшады по просьбе застрявших любителей охоты. Он перетащил на буксире два транспортных средства. Но по пути за третьим грузовик перевернулся в водном потоке. Водитель ГАЗ погиб, его тело извлекли из машины спасатели.