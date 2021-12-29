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44 минуты назад

Водитель погиб, помогая охотникам под Геленджиком. Видео

Водитель автомобиля ГАЗ-66 погиб, оказывая помощь охотникам под Геленджиком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого появились трагические кадры.

Как уточняет канал, мужчина помогал переправить автомобили у вышедшей из берегов реки Пшады по просьбе застрявших любителей охоты. Он перетащил на буксире два транспортных средства. Но по пути за третьим грузовик перевернулся в водном потоке. Водитель ГАЗ погиб, его тело извлекли из машины спасатели.

Ранее сообщалось, что на шоссе в ТиНАО сгорел бензовоз с пропаном.

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