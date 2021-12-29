Подростки устроили массовую драку в Подмосковье

В подмосковном Раменском между подростками произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Инцидент произошел около школы, сообщает РЕН ТВ.

В результате потасовки пострадали четыре человека. Они получили гематомы, ссадины и ушибы. Пострадавших подростков доставили в травмпункт больницы.

В середине декабря в поселке городского типа Ноглинки Сахалинской области две ученицы восьмого класса избили хоккейной клюшкой третью, за «донос» учителю. У пострадавшей зафиксированы ушибы головы и тела. По информации местных СМИ, девочка рассказала учителю, как одноклассницы курили в туалете.

Уточняется, что никто из свидетелей нападения, не вмешался в драку. Как отмечают журналисты, связано это с тем, что обидчицы давно травят школьников. Родители избитого ребенка написали заявление в полицию, родственники зачинщиц драки в свою очередь предложили решить проблему «по-тихому».