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1 час назад

Последний путь погибшего в Дубне мальчика попал на видео

Прокуратура Московской области проводит проверку в связи со смертью 11-летнего мальчика, который насмерть замерз в Дубне. Тело ребенка было обнаружено вечером 28 декабря 2021 года на улице Программистов. Надзорное ведомство обнародовало кадры, на которых видно, как школьник идет вдоль автомагистрали. Соответствующую запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

«По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей», – говорится в сообщении прокуратуры Подмосковья.

За день до гибели ребенка появилась информация о его исчезновении. Он отправился в школу, но до учебного учреждения так и не добрался.

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