Обыск у теневых банкиров-миллионеров показали на видео

«Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», – сообщила представитель МВД России Ирина Волк.