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1 час назад

Россиянин зарубил пенсионерку топором ради четырех тысяч рублей

В Архангельске задержан подозреваемый в убийстве пенсионерки и краже у нее денег, мужчина предстанет перед судом. Об этом среду, 29 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Россиянин зарубил пенсионерку топором ради 4 тыс. рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным следствия, в октябре 2020 года пьяный 52-летний россиянин напал на 82-летнюю соседку, которая временно проживала у него в жилище и с которой у него не сложились отношения. В ходе учиненной расправы, житель Архангельска нанес жертве несколько ударов топором, попав по руке и голове. В результате женщина погибла на месте. После этого душегуб забрал из под матраса погибшей четыре тысячи рублей. Позже эти деньги он потратил на еду и алкоголь.

Мужчина был задержан, в отношении него завели уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. На допросе обвиняемый изложил свою версию случившегося. По его словам, он попросил у женщины сигарету, а та грубо ответила и замахнулась на него топором. Тогда тот якобы выхватил орудие и нанес ей один удар по голове и при этом обухом. Россиянин заявил, что раскаивается в содеянном.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

10 ноября сообщалось, что Верховный суд Республики Татарстан приговорил к 10 годам лишения свободы 38-летнего жителя города Набережные Челны, который зарубил топором нового мужа своей бывшей супруги, а ее саму жестоко избил и угрожал убить.

Происшествия,СКР,
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