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35 минут назад

Ребенок насмерть замерз в Подмосковье

11-летний мальчик насмерть замерз на улице Программистов в подмосковной Дубне. Как сообщает РЕН ТВ, тело ребенка обнаружили вечером 28 декабря.

Ребенок насмерть замерз в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация об исчезновении мальчика появилась за день до его гибели. Сообщалось, что утром 27 декабря он вышел из дома, чтобы пойти в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. В соцсетях сообщали, что школьник сел не на тот автобус, а денег на еще одну поездку у него не было. По этой причине мальчик решил пойти пешком.

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и возможной версии гибели ребенка.

Напомним, что 22 декабря жительница Саратовской области придушила своего восьмилетнего сына и пятилетнюю девочку шарфом, после чего выбросила их в овраг без одежды. В результате происшествия мальчик скончался от переохлаждения, а девочка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Мать арестовали до 21 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Происшествия,СКР,
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