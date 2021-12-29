Ребенок насмерть замерз в Подмосковье

11-летний мальчик насмерть замерз на улице Программистов в подмосковной Дубне. Как сообщает РЕН ТВ, тело ребенка обнаружили вечером 28 декабря.
Информация об исчезновении мальчика появилась за день до его гибели. Сообщалось, что утром 27 декабря он вышел из дома, чтобы пойти в школу, однако до учебного заведения так и не добрался. В соцсетях сообщали, что школьник сел не на тот автобус, а денег на еще одну поездку у него не было. По этой причине мальчик решил пойти пешком.
Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия и возможной версии гибели ребенка.
Напомним, что 22 декабря жительница Саратовской области придушила своего восьмилетнего сына и пятилетнюю девочку шарфом, после чего выбросила их в овраг без одежды. В результате происшествия мальчик скончался от переохлаждения, а девочка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Мать арестовали до 21 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.