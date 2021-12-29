Кондуктор высадила 10-летнего ребенка в Подмосковье

Кондуктор высадил девочку без проездного из автобуса в подмосковном городе Чехов, так как она потеряла проездной, передает "360". По информации телеканала, школьница шла домой с тренировки и только в транспорте заметил пропажу карты. Она честно рассказала об этом кондуктору.

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"Кондуктор сказал: "Нет карты, не можешь оплатить проезд – иди пешком домой". И высадили ее на следующей остановке... Если пешком идти, это минут 40. Расстояние приличное, не рядом", – рассказала мама ребенка.

В итоге девочке пришлось 15 минут ждать следующего автобуса, в котором за нее заплатил кто-то из взрослых. Ее мама посетовала, что "здоровым мужикам" кондукторы ничего сделать не могут и не высаживают их.

"А ребенка 10-летнего, девчонку, взяли и высадили. Непонятно, что у человека внутри. Девочка — нашли, кого высаживать", — заявила женщина.

Семья школьницы не собирается заявлять о произошедшем, добавляет "360".

Ранее в декабре мать больного ДЦП мальчика рассказала, как ее сына выгнали из городского автобуса на мороз. Инцидент произошел в Сургуте, когда подросток возвращался с тренировки и пропустил свою остановку. В ответ на просьбу вернуться назад кондуктор попыталась выхватить у него из рук телефон и пригрозила вызовом полиции. Власти города рассказали "Газете.Ru", что идут "серьезные разбирательства" произошедшего.