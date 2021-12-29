Взрыв произошел в реанимации больницы на Украине

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Украины, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле около больницы взорвался автомобиль. Таксист Дейв Перри предотвратил возможный террористический акт. В праздничное воскресенье подозрительный пассажир попросил отвезти его к местному собору, где на службе находилось более 2 тыс. человек. Вместо этого Перри остановился у женского госпиталя, намереваясь поднять тревогу. Он заблокировал машину и выскочил из нее. В этот момент прогремел взрыв.