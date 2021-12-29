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1 час назад

При взрыве в украинской больнице погибли два человека

В реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы Ивано-Франковской области Украины прогремел взрыв. В результате погибли два человека.

Взрыв произошел в реанимации больницы на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Украины, обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают спасатели, восемь бригад экстренной медицинской помощи и представители регионального департамента здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Ливерпуле около больницы взорвался автомобиль. Таксист Дейв Перри предотвратил возможный террористический акт. В праздничное воскресенье подозрительный пассажир попросил отвезти его к местному собору, где на службе находилось более 2 тыс. человек. Вместо этого Перри остановился у женского госпиталя, намереваясь поднять тревогу. Он заблокировал машину и выскочил из нее. В этот момент прогремел взрыв.

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