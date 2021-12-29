Житель Дагестана сжег полицейские автомобили

«Мужчина, с целью умышленного повреждения чужого имущества, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД России по городу Дагестанские Огни, припаркованные перед зданием отдела полиции. Он скрылся с места происшествия», — указано на сайте региона.