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2 часа назад

Житель Дагестана сжег полицейские автомобили

Житель города Дагестанские Огни поджег два автомобиля возле отдела два автомобиля полиции. Об этом рассказали в Следственном комитете (СК) Дагестана.

Житель Дагестана сжег полицейские автомобили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчина, с целью умышленного повреждения чужого имущества, предварительно облив горючей жидкостью, поджег два служебных автомобиля ОМВД России по городу Дагестанские Огни, припаркованные перед зданием отдела полиции. Он скрылся с места происшествия», — указано на сайте региона.

В СК возбудили уголовное делу по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом). Проводится проверка, личность устроившего поджог пока не установили.

Происшествия,СКР,
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