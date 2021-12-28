В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.50EUR 83.22
Войти в почту
1 час назад

Чиновник получил премию за отказ от взятки

Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов получил премию в размере 47,2 тысяч рублей за отказ от взятки в три миллиона рублей. Соответствующее решение принял местный губернатор Олег Мельниченко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Чиновник получил премию за отказ от взятки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом "О денежном содержании гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности в Пензенской области"», — приводит агентство в материале слова собеседника.

Отмечается, что Федотов получил денежную награду в размере 47,2 тысяч рублей. Вице-губернатор перечислил полученную премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».

В декабре этого года правоохранители задержали сотрудницу администрации Каменского района за попытку дать взятку в размере трех миллионов рублей Федотову. По официальной версии, женщина надеялась, что вице-губернатор посодействует ее победе в конкурсе на должность главы в месте ее работы. Сейчас сотрудница администрации Каменского района находится под домашним арестом по решению суда. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.

Происшествия,Олег Мельниченко,Сергей Федотов,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители