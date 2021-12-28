Чиновник получил премию за отказ от взятки

Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов получил премию в размере 47,2 тысяч рублей за отказ от взятки в три миллиона рублей. Соответствующее решение принял местный губернатор Олег Мельниченко, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом "О денежном содержании гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности в Пензенской области"», — приводит агентство в материале слова собеседника.
Отмечается, что Федотов получил денежную награду в размере 47,2 тысяч рублей. Вице-губернатор перечислил полученную премию в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд».
В декабре этого года правоохранители задержали сотрудницу администрации Каменского района за попытку дать взятку в размере трех миллионов рублей Федотову. По официальной версии, женщина надеялась, что вице-губернатор посодействует ее победе в конкурсе на должность главы в месте ее работы. Сейчас сотрудница администрации Каменского района находится под домашним арестом по решению суда. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки.