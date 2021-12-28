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1 час назад

Выживший при крушении Ми-2 потерял память

У Ильи Хромова, выжившего при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии, провал в памяти. Он не может вспомнить вчерашний день, включая момент трагедии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на свой источник.

Выживший при крушении Ми-2 потерял память
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что о дне крушения Хромов помнит только, как отправился на работу и больше ничего.

Жена пострадавшего в беседе с Life.ru рассказала, что супруг идет на контакт, но вынужден принимать обезболивающее средство. У Хромова перелом в районе тазовой кости, но руки и ноги после переохлаждения, полученного во время долгого нахождения на морозе, в порядке.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, однако пока его продолжают держать в реанимации.

Ми-2 потерпел крушение 27 декабря в 80 километрах от Ижевска. На связь вышел сам пилот, сообщив о произошедшем. После этого он перестал отвечать. Спасателям удалось найти вертолет лишь спустя десять часов с момента звонка пилота, который на тот момент уже скончался от пробитого ребрами легкого. Хромого же в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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