Выживший при крушении Ми-2 потерял память

У Ильи Хромова, выжившего при крушении вертолета Ми-2 в Удмуртии, провал в памяти. Он не может вспомнить вчерашний день, включая момент трагедии. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на свой источник.

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Отмечается, что о дне крушения Хромов помнит только, как отправился на работу и больше ничего.

Жена пострадавшего в беседе с Life.ru рассказала, что супруг идет на контакт, но вынужден принимать обезболивающее средство. У Хромова перелом в районе тазовой кости, но руки и ноги после переохлаждения, полученного во время долгого нахождения на морозе, в порядке.

В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает, однако пока его продолжают держать в реанимации.