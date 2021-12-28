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1 час назад

Стихийный мемориал образовался на месте гибели Егора Просвирнина в центре Москвы. Видео

Стихийный мемориал образовался на месте гибели главного редактора и основателя проекта "Спутник и погром"* Егора Просвирнина в Москве во вторник.

Сторонники идей журналиста оставили записки и возложили цветы к мемориалу возле дома на Тверском бульваре, где он жил.

Главный редактор и основатель проекта "Спутник и погром"* Егор Просвирнин был найден мертвым в центре Москвы в понедельник.

По данным СМИ, мужчина выпал из окна жилого дома. Просвирнин, предположительно, находился под действием наркотиков. Как сообщается в официальном заявлении редакция издания "Спутник и погром"*, в последнее время журналист болел, страдал бессонницей и находился в "сумрачном состоянии духа". В день смерти он поссорился с женой, после чего его супруга вышла из квартиры. Через полтора часа тело Просвирнина нашли на проезжей части.

Сообщается, что полиция попала в квартиру через балкон и не обнаружила никаких свидетельств борьбы или насилия.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Егор Просвирнин,
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