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43 минуты назад

Появилось видео конфликта со стрельбой у московского ТЦ

Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала в Telegram-канале ведомства видеозапись конфликта со стрельбой у торгового центра «Принц Плаза» на юго-западе Москвы.

На кадрах видна «разборка» между ее участниками.

«В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А», — передает слова пресс-службы московской полиции «РИА Новости».

В прокуратуре отметили, что в результате инцидента пострадал один из участников инцидента, его госпитализировали в больницу. В ведомстве взяли дело на контроль.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта у «Принц Плаза» трое его участников выхватили у своего оппонента травматическое оружие, прострелив мужчине руку и плечо. По предварительным данным, им оказался предприниматель Магомед-Эмин Г. Стрелявшие скрылись с места на машине.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,РИА Новости,
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