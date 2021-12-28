Появилось видео конфликта со стрельбой у московского ТЦ

Пресс-служба прокуратуры Москвы опубликовала в Telegram-канале ведомства видеозапись конфликта со стрельбой у торгового центра «Принц Плаза» на юго-западе Москвы.

На кадрах видна «разборка» между ее участниками.

«В 13:11 в службу "02" поступило сообщение о конфликте между гражданами по адресу Профсоюзная улица, 129А», — передает слова пресс-службы московской полиции «РИА Новости».

В прокуратуре отметили, что в результате инцидента пострадал один из участников инцидента, его госпитализировали в больницу. В ведомстве взяли дело на контроль.