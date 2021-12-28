Шесть человек в Бурятии отравились антисептиком

В Бурятии два человека скончались и еще четверо госпитализированы после распития антисептика, сообщается на сайте местного СК. По данным следствия, компания из шести человек занималась бродяжничеством и злоупотребляла спиртным. Вечером 26 декабря они собрались в квартире по улице Павлова в Улан-Удэ, предварительно купив в магазине антисептик.