Шесть человек в Бурятии отравились антисептиком

В Бурятии два человека скончались и еще четверо госпитализированы после распития антисептика, сообщается на сайте местного СК. По данным следствия, компания из шести человек занималась бродяжничеством и злоупотребляла спиртным. Вечером 26 декабря они собрались в квартире по улице Павлова в Улан-Удэ, предварительно купив в магазине антисептик.
"Они стали употреблять антисептик внутрь. Под утро люди почувствовали недомогание и боли, через некоторое время двое из них скончались, остальные госпитализированы с предварительным диагнозом "пищевое отравление антисептическим средством", - говорится на сайте СК по Бурятии.
Правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося. В магазине, где пострадавшие купили антисептик, изъята вся аналогичная продукция для проведения химических и санитарных исследований. Ранее в якутском ресторане трехлетнему ребенку принесли стакан антисептика вместо напитка.