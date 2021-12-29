Свердловский областной суд отменил смягчение наказания 44-летнему бывшему сотруднику МВД России Артуру Косицыну, отбывающему 13-летний срок за изнасилование 27 девушек в Москве. Об этом в среду, 29 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В облсуде отменили решение Тагилстроевского районного суда, который, как сообщалось 3 декабря, удовлетворил ходатайство Косицына об освобождении на год раньше срока: экс-полицейский просил заменить ему пребывание в колонии на принудительные работы. Против освобождения маньяка тогда выступала прокуратура и администрация колонии.

В 2011 году Нагатинский суд Москвы приговорил россиянина к 13 годам и 10 месяцам лишения свободы. После отбытия половины срока в 2017 году он начал просить о замене оставшейся части срока на принудительные работы.