В КБР нашли тело упавшего с горы на квадроцикле туриста

Сотрудники МЧС обнаружили тело туриста, который сорвался с обрыва на квадроцикле в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"10:28 мск 29 декабря обнаружено тело мужчины без признаков жизни, работы по эвакуации продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибший - житель Ставрополя 1985 года рождения. На месте работают сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении вертолета частной компании для эвакуации тела", - сообщил ТАСС представитель отряда.