В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 73.65EUR 83.20
Войти в почту
1 час назад

Спасатели обнаружили тело туриста, сорвавшегося на квадроцикле с обрыва в горах КБР

Сотрудники МЧС обнаружили тело туриста, который сорвался с обрыва на квадроцикле в Зольском районе Кабардино-Балкарии. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В КБР нашли тело упавшего с горы на квадроцикле туриста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"10:28 мск 29 декабря обнаружено тело мужчины без признаков жизни, работы по эвакуации продолжаются", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, погибший - житель Ставрополя 1985 года рождения. На месте работают сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В настоящее время решается вопрос о привлечении вертолета частной компании для эвакуации тела", - сообщил ТАСС представитель отряда.

Во вторник в Зольском районе республики на плато "Канжал" со смотровой площадки в обрыв глубиной 300 метров упал квадроцикл с водителем. Ночью спасатели нашли только квадроцикл.

Происшествия,МЧС,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители