Стрелявший в ставропольской больнице был вооружен автоматом

Ранее в СУСК по Ставропольскому краю сообщили, что нетрезвый 36-летний мужчина 28 декабря пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Мужчина подозревал, что у его жены служебный роман с одним из врачей. В коридоре больницы он открыл огонь из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ведомстве добавили, что ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.