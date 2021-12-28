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4 минуты назад

Стрелявший в ставропольской больнице был вооружен автоматом Калашникова

Мужчина, открывший стрельбу в больнице в Ставропольском крае, был вооружен автоматом Калашникова, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.

Стрелявший в ставропольской больнице был вооружен автоматом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли по вызову на место стрельбы в больницу через 2 минуты. Они задержали стрелявшего вместе с полицейскими.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Стрелявшим оказался мужчина 1985 года рождения, вооруженный охолощенным автоматом Калашникова, переделанным под стрельбу боевыми патронами.

Ранее в СУСК по Ставропольскому краю сообщили, что нетрезвый 36-летний мужчина 28 декабря пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его жена работает медсестрой. Мужчина подозревал, что у его жены служебный роман с одним из врачей. В коридоре больницы он открыл огонь из огнестрельного оружия. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). В ведомстве добавили, что ближайшее время будет решен вопрос о задержании подозреваемого и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Происшествия,Росгвардия,СКР,
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