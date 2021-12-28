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46 минут назад

Предпринимателя расстреляли из травмата в московском ТЦ

В торговом центре «Принц Плаза» на улице Профсоюзной в Москве из травмата расстреляли индивидуального предпринимателя. О стрельбе в ТЦ РЕН ТВ сообщили ее очевидцы.

Предпринимателя расстреляли из травмата в московском ТЦ
Фото: РамблерРамблер

По их словам, инцидент произошел во вторник, 28 декабря, около 13:00. Приехавшие на место полицейские установили, что конфликт произошел среди четырех мужчин. Один из них во время ссоры достал травматический пистолет, но оппоненты смогли выхватить его у него. По итогам инцидента мужчине прострелили руку и плечо. Нападавшие скрылись с места на белой Kia Rio.

На данный момент стрелявших разыскивают. Правоохранители ввели план «Перехват» в отношении подозреваемых и организовали проверку по факту произошедшего.

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