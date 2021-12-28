Предпринимателя расстреляли из травмата в московском ТЦ

В торговом центре «Принц Плаза» на улице Профсоюзной в Москве из травмата расстреляли индивидуального предпринимателя. О стрельбе в ТЦ РЕН ТВ сообщили ее очевидцы.

По их словам, инцидент произошел во вторник, 28 декабря, около 13:00. Приехавшие на место полицейские установили, что конфликт произошел среди четырех мужчин. Один из них во время ссоры достал травматический пистолет, но оппоненты смогли выхватить его у него. По итогам инцидента мужчине прострелили руку и плечо. Нападавшие скрылись с места на белой Kia Rio.