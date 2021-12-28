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25 минут назад

Появилось видео с места стрельбы в больнице Светлограда

Появилась съемка с места стрельбы в больнице Светлограда в Ставропольском крае, где врач открыл огонь из карабина по стенам учреждения. Видео опубликовал Instagram-аккаунт prosvetnews. На кадрах видно несколько машин ППС и полицейских, которые оцепили медучреждение по периметру.

Анестезиолог Андрей Мирошниченко пришел с оружием в поликлинику Петровской районной больницы для выяснения отношений со своей женой, которая работает там же. Насчет оружия в руках врача мнения разнятся, но часть очевидцев утверждает — это была «Сайга» или что-то внешне очень похожее.

В момент, когда Мирошниченко вошел в кабинет к жене, остальные врачи либо сбежали из помещения, либо закрылись в кабинетах. Раздались несколько выстрелов — предполагается, что врач стрелял в стены и потолок. Вскоре пациентов эвакуировали, приехала полиция, после переговоров анестезиолог сдался. Никто не пострадал.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Instagram заявил, что мужчина был пьян. А ТАСС в своем Telegram-канале сообщил со ссылкой на источник, что у задержанного анестезиолога оружия не обнаружено, он разбрасывал петарды.

Происшествия,Видео,Андрей Мирошниченко,Владимир Владимиров,ИТАР-ТАСС,
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