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54 минуты назад

Авиационные службы сообщили о сроке службы упавшего вертолёта

Вертолёт Ми-2, потерпевший крушение в Удмуртии накануне, эксплуатировался почти 36 лет, при этом частично, в структурах ДОСААФ. Об этом сообщили ТАСС в авиационных службах, добавив, что сертификат лётной годности винтокрылой машины действовал до апреля 2022 года.

Авиационные службы сообщили о сроке службы упавшего вертолета
Фото: 18.mchs.gov.ru18.mchs.gov.ru

Этот Ми-2 был в эксплуатации с 1986 года. Сертификат его лётной годности действовал до апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Отмечается, что вертолёт произвели на польском заводе PZL- widnik, до покупки его АО «Казанское авиапредприятие» эксплуатантом был ДОСААФ.

Жёсткую поcадку вертолёт Ми-2 совершил в районе населённого пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска. Сообщение о происшествии поступило от пилота в 14:15 мcк, найти машину спасателям удалось только спустя девять часов.

Центральное межрегиональное cледственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации вoздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произoшедшего, назначен ряд экспертиз.

Выживший член экипажа вертолёта Ми-2 доставлен в бoльницу, его состояние оценивается как тяжёлое. До того, как их нашли, пилоты передавали в рацию, что лежат на земле и им очень хoлодно — в регионе было 11 градусов мороза.

Происшествия,ДОСААФ,СКР,
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