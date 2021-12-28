Появились подробности смерти бывшего шеф-редактора «Татлера»

«Умер мой редактор Эдуард Дорожкин. Мы вместе работали в L’Officiel, и я очень тепло к нему относилась. Мы во многом не совпадали, но мне с Эдуардом было чертовски весело и интересно. Мы сплетничали о происходящем в редакции по телефону, обсуждали тексты. Эдуард поддерживал меня, давал советы, иногда подбадривал и внушал веру в мои силы. <…> Я благодарна, что мы были знакомы и делали что-то вместе. Это был очень яркий и добрый человек с потрясающим чувством юмора», — рассказала Ирина Щербакова.