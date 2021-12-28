Появились подробности смерти бывшего шеф-редактора «Татлера»

Предварительной причиной смерти бывшего шеф-редактора «Татлера» Эдуарда Дорожкина является сердечная недостаточность. По словам матери журналиста, на протяжении 5 лет он регулярно пил и несколько раз лечился от алкоголизма, сообщает Telegram-канал Mash.
На его кухонном столе нашли бутылку с остатками водки и чайную керамическую кружку. Соседи в свою очередь отметили, что никто посторонний в квартиру не приходил.
Напомним, тело Дорожкина обнаружили 26 декабря в квартире на Осеннем бульваре. Уточняется, что перед смертью он не выходил на связь два дня, из-за чего родственники обратились в полицию. Когда сотрудники приехали, никто не открыл им дверь: она была заперта изнутри. Пришлось вызывать спасателей, которые и вскрыли замок. Редактора нашли на полу с рассеченным лбом и травмой носа.
Коллеги и друзья бывшего шеф-редактора выразили соболезнования и поделились переживаниями о смерти Эдуарда.
«Умер мой редактор Эдуард Дорожкин. Мы вместе работали в L’Officiel, и я очень тепло к нему относилась. Мы во многом не совпадали, но мне с Эдуардом было чертовски весело и интересно. Мы сплетничали о происходящем в редакции по телефону, обсуждали тексты. Эдуард поддерживал меня, давал советы, иногда подбадривал и внушал веру в мои силы. <…> Я благодарна, что мы были знакомы и делали что-то вместе. Это был очень яркий и добрый человек с потрясающим чувством юмора», — рассказала Ирина Щербакова.