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1 час назад

Появились подробности смерти бывшего шеф-редактора «Татлера»

Предварительной причиной смерти бывшего шеф-редактора «Татлера» Эдуарда Дорожкина является сердечная недостаточность. По словам матери журналиста, на протяжении 5 лет он регулярно пил и несколько раз лечился от алкоголизма, сообщает Telegram-канал Mash.

Появились подробности смерти бывшего шеф-редактора «Татлера»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На его кухонном столе нашли бутылку с остатками водки и чайную керамическую кружку. Соседи в свою очередь отметили, что никто посторонний в квартиру не приходил.

Напомним, тело Дорожкина обнаружили 26 декабря в квартире на Осеннем бульваре. Уточняется, что перед смертью он не выходил на связь два дня, из-за чего родственники обратились в полицию. Когда сотрудники приехали, никто не открыл им дверь: она была заперта изнутри. Пришлось вызывать спасателей, которые и вскрыли замок. Редактора нашли на полу с рассеченным лбом и травмой носа.

Коллеги и друзья бывшего шеф-редактора выразили соболезнования и поделились переживаниями о смерти Эдуарда.

«Умер мой редактор Эдуард Дорожкин. Мы вместе работали в L’Officiel, и я очень тепло к нему относилась. Мы во многом не совпадали, но мне с Эдуардом было чертовски весело и интересно. Мы сплетничали о происходящем в редакции по телефону, обсуждали тексты. Эдуард поддерживал меня, давал советы, иногда подбадривал и внушал веру в мои силы. <…> Я благодарна, что мы были знакомы и делали что-то вместе. Это был очень яркий и добрый человек с потрясающим чувством юмора», — рассказала Ирина Щербакова.

Происшествия,Эдуард Дорожкин,Ирина Щербакова,
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