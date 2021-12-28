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1 час назад

В Ставрополье врач пришёл в больницу с оружием из-за конфликта с женой

В Светлограде, Ставропольский край, врач пришёл в больницу с оружием из-за конфликта с женой, которая работает в том же медицинском учреждении. В результате инцидента персонал и пациентов эвакуировали, никто не пострадал. Об этом пишет Baza.

В Ставрополье врач пришёл в больницу с оружием
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, работающий анестезиологом, пришёл в поликлинику Петровской районной больницы, чтобы поговорить с супругой. По словам очевидцев, он был вооружён «Сайгой». В какой-то момент врач попытался прорваться в запертый хирургический кабинет. Как добавляет SHOT, нападавшим является Андрей Мирошниченко, который на момент инцидента был сильно пьян.

Пациентов вывели из здания, а врачи закрылись в своих кабинетах. Через какое-то время на место приехали сотрудники полиции, которые задержали вооружённого мужчину. Изначально он спрятал своё оружие под диван, однако его нашли. При этом магазина с патронами не было.

Какое наказание теперь грозит медику, пока не уточняется. Также, на текущий момент, остаются неизвестными и другие подробности произошедшего.

Ранее британская полиция арестовала вооружённого мужчину, который смог проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II в данный момент отмечает Рождество.

Происшествия,Андрей Мирошниченко,Елизавета II,
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