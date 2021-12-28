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1 час назад

Два трупа в странной позе обнаружили в подмосковной квартире

Трупы двух человек в странной позе обнаружены в квартире в подмосковных Люберцах. Об этом сообщает MK.RU.

Два трупа в странной позе обнаружили в подмосковной квартире
Фото:  Maksim Konstantinov / Globallookpress.com Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По данным источника, тела 34-летнего мужчины и 39-летней женщины были найдены во вторник ночью, 28 декабря. Умершие лежали перпендикулярно друг другу на кровати. Следов насильственных действий обнаружено не было, квартира была закрыта изнутри. Погибший мужчина проживал в этом городе и снимал квартиру, а женщина была приезжей из Брянской области.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее 23-летний молодой человек обнаружил два трупа своих коллег в съемной квартире на Кустанайской улице в Москве.

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