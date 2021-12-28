Два трупа в странной позе обнаружили в подмосковной квартире

Трупы двух человек в странной позе обнаружены в квартире в подмосковных Люберцах . Об этом сообщает MK.RU .

По данным источника, тела 34-летнего мужчины и 39-летней женщины были найдены во вторник ночью, 28 декабря. Умершие лежали перпендикулярно друг другу на кровати. Следов насильственных действий обнаружено не было, квартира была закрыта изнутри. Погибший мужчина проживал в этом городе и снимал квартиру, а женщина была приезжей из Брянской области.