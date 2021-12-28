Раскрыта причина смерти Егора Просвирнина

Фактической причиной гибели главреда издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина стала черепно-мозговая травма, которую он получил от удара головой об асфальт. Как сообщает РЕН ТВ, в момент инцидента мужчина находился дома один.

В результате падения Просвирнин ударился головой об асфальт и получил травмы, несовместимые с жизнью, умерев на месте.

Также коллега и друг журналиста Святослав Павлов заявил, что Просвирнин не оставлял никакой предсмертной записки.

«Никакой предсмертной записки не было — это фейк. Там не его почерк, тем более никаких предсмертных записок не было найдено на месте», — заявил он.

Напомним, что Егор Просвирин выпал из окна пятого этажа квартиры в центре Москвы. Мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком. Также сообщалось, что в момент происшествия главред заблокированного издания мог быть в состоянии наркотического опьянения — факт употребления наркотиков якобы подтвердила его супруга.