Блогершу посадили в тюрьму за фотосессию в музее секса

Блогерша из Турции устроила фотосессию в музее секса в Амстердаме и была арестована, вернувшись домой. Турецкие власти сочли поведение девушки неподобающим и порочащим страну, пишет LADBible.

Фото: Instagram Instagram

Мерв Таскин, у которой 572 тысячи подписчиков в Instagram, поехала в Амстердам отпраздновать свое 22-летие. Находясь в городе, она посетила музей секса, где устроила фотосессию с экспонатами, опубликовав снимки в соцсетях.

Три месяца спустя Мерв арестовали в Турции. Согласно местным законам, люди, публикующие непристойные материалы, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет. По итогам разбирательств Таскин получила шесть месяцев тюрьмы.

Однако из-за хорошего поведения турчанке сократили срок до пяти месяцев, а потом освободили условно-досрочно. Девушка удалила из Instagram провокационные снимки, хотя в самом музее ей выразили поддержку.

«Наш музей предназначен для людей, желающих ознакомиться с историей секса. Мы восхищаемся вами за то, что вы выражаете себя и публикуете такие фотографии», — обратилась к Мерв директор музея Моник ван Марл.