На россиянина завели дело после комментариев в соцсети

На 41-летнего жителя Кургана завели дело из-за комментариев под постом в интернете с призывами к насилию над представителями правоохранительных органов. Об этом во вторник, 28 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

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По данным следствия, в сентябре 2021 года курганец опубликовал в открытой группе социальной сети «ВКонтакте» сообщения, которые содержали публичные призывы к убийству сотрудников силовых ведомств. На него завели дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.