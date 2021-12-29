ФСБ задержала замглавы челябинского района

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко. Как сообщили URA.RU источники в силовых структурах, Авраменко подозревают в махинациях с покупкой жилья для детей-сирот. Информацию подтвердили в пресс-службе ФСБ.

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«Авраменко был задержан 28 декабря и находится в ОВС. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Дело ведет Следственный комитет», — рассказал источник.

По данным агентства, вместе с ним задержали продавца жилья и одного из чиновников администрации. Их отпустили под подписку о невыезде. Информацию URA.RU подтвердили в ФСБ.