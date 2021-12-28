Массовая драка произошла в Москве

В Москве на улице Полянка накануне вечером, 27 декабря, произошла драка. В конфликте были задействованы минимум 4 человека, сообщает РЕН ТВ.
Судя по кадрам, которые попали в Сеть, один из участников драки сначала разулся и некоторое время стоял на снегу босиком, но потом все же снова надел домашние тапочки и стал нападать на оппонента. Еще один участник инцидента, по словам очевидцев, был вооружен палкой.
В результате один из них был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибленной раной головы. Еще двое мужчин были доставлены в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что около кафе на улице Юных Ленинцев вечером 27 декабря произошел конфликт. По словам очевидцев, драка случилась между сотрудниками ритуальной службы и другой компанией, которая также отдыхала в заведении. По некоторым данным, конфликта произошел из-за агрессивного поведения одного из гостей.