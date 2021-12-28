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1 час назад

Российский школьник был избит сотрудником школы за отказ от прививки

Медицинский работник одной из школ Тобольска нанес побои ученику, родители которого написали отказ от пробы на туберкулез. Об этом мать ребенка сообщила в группе Типичный Тобольск во «ВКонтакте».

Медработник избил российского школьника за отказ от прививки
Фото: ТАССТАСС

По словам женщины, ребенок имел медотвод от прививки, однако медицинские работники полностью проигнорировали это и силой пытались затащить ребенка на процедуры.

«В грубой форме хватать его, удерживать и против его воли заталкивать в медицинский кабинет со словами "я тебя сейчас так привью! Еще и в психушку сдам!"» — рассказала мать ребенка.

По ее словам, ребенок вернулся домой в одной рубашке. Женщина написала заявление в полицию и суд признал медицинского работника виновным в нанесении побоев несовершеннолетнему (ст.6.1.1 КоАП РФ) и присудил штраф в 5 тысяч рублей. Информация о соответствующем деле находится в картотеке суда.

Ранее стало известно о том, что воспитательница одного из детских садов в Красноярске в течение полугода била детей и закрывала их в туалете. После изучения видеозаписей, Следственный комитет принял решение возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей педагогическим работником.

Происшествия,СКР,
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