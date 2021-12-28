ФСБ изъяла у браконьеров крупную партию моллюсков

В Приморском крае ФСБ обнаружила в частном доме в Приморье тайник с браконьерскими моллюсками на 400 миллионов рублей. Кадры с изъятым морским деликатесом публикует ТАСС .

На видео попал внедорожник премиум-класса, из которого силовики выводят водителя и пассажира. Также на записи показано множество пластиковых мешков с сушеным дальневосточным трепангом, принадлежащих браконьерам. Более двух тонн товара было спрятано за обшивкой стен. Это крупнейшая за последние годы партия браконьерских моллюсков.