Нападение рабочего на старушку в Краснодаре сняли на видео

В Краснодаре рабочий напал на местную пожилую жительницу, которая выразила недовольство тем, что во дворе дома спиливают акацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Уточняется, что пенсионерка подошла сделать мужчинам замечание, а также проверить порубочный билет. В результате возникла словесная перепалка, к которой присоединилась пара с ребенком. Один из работников ЖКУ сначала избил мужчину, а затем набросился на старушку.На кадрах видно, как разъяренный рабочий бьет женщину ногой, после чего та падает на землю.