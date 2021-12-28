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1 час назад

Нападение рабочего на старушку в Краснодаре сняли на видео

В Краснодаре рабочий напал на местную пожилую жительницу, которая выразила недовольство тем, что во дворе дома спиливают акацию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, опубликовавший снятые очевидцами кадры.

Уточняется, что пенсионерка подошла сделать мужчинам замечание, а также проверить порубочный билет. В результате возникла словесная перепалка, к которой присоединилась пара с ребенком. Один из работников ЖКУ сначала избил мужчину, а затем набросился на старушку.На кадрах видно, как разъяренный рабочий бьет женщину ногой, после чего та падает на землю.

Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию.

Происшествия,Криминал,Видео,
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