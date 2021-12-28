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1 час назад

Стали известны подробности гибели создателя сайта «Спутник и погром» Просвирнина

Стали известны новые подробности гибели публициста и создателя националистического сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина, сообщает РЕН ТВ.

Блогер выпал из окна своей квартиры дома на Тверской улице. По данным телеканала, Просвирнин был раздет, в момент трагедии он находился дома один. Мужчина ударился головой об асфальт, получив тяжелую черепно-мозговую травму, и скончался на месте.

РЕН ТВ также сообщил, что Просвирнин с женой в течение трех дней употребляли алкоголь. В день трагедии Просвирнин устроил скандал в квартире, его жена попросила о помощи свою мать и свекровь, однако Просвирнин не открыл им дверь.

Ранее были опубликованы фото квартиры Просвирнина, в которой был устроен погром: по комнате рассыпаны осколки и разбросаны вещи.

Жена назвала причину гибели Егора Просвирнина

После случившегося в сети была опубликована якобы предсмертная записка Просвирнина, в которой он просил прощения у жены и друзей. Однако супруга блогера опровергла эту информацию.

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