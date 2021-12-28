Жители Чечни и Ингушетии устроили драку со стрельбой

В Ингушетии произошел дорожный конфликт между местными жителями и приезжими из Чечни , сопровождавшийся стрельбой. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, на федеральной автодороге в Назрановском районе республики мужчина за рулем микроавтобуса не пожелал уступать дорогу другому участнику движения, создавал ему помеху. Остановившись на обочине, водители устроили словесную перепалку, к конфликту подключились их знакомые, между ними завязалась драка. Во время потасовки житель Ингушетии вынул травматический пистолет и начал стрелять в оппонента.