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1 час назад

Нежелающие уступать дорогу жители Чечни и Ингушетии устроили драку со стрельбой

В Ингушетии произошел дорожный конфликт между местными жителями и приезжими из Чечни, сопровождавшийся стрельбой. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Жители Чечни и Ингушетии устроили драку со стрельбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на федеральной автодороге в Назрановском районе республики мужчина за рулем микроавтобуса не пожелал уступать дорогу другому участнику движения, создавал ему помеху. Остановившись на обочине, водители устроили словесную перепалку, к конфликту подключились их знакомые, между ними завязалась драка. Во время потасовки житель Ингушетии вынул травматический пистолет и начал стрелять в оппонента.

Прибывшие на вызов полицейские разняли участников драки, их задержали и доставили в отдел.

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