Капитана пассажирского парома «Босфор Восточный», который потерял ход во время перевозки людей между Владивостоком и островом Попова, проверят на состояние опьянения. В употреблении спиртного мужчину заподозрил пассажир, снявший его на камеру. Диалог с капитаном судна публикует Telegram-канал «RT на русском».