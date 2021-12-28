Капитана пассажирского парома «Босфор Восточный», который потерял ход во время перевозки людей между Владивостоком и островом Попова, проверят на состояние опьянения. В употреблении спиртного мужчину заподозрил пассажир, снявший его на камеру. Диалог с капитаном судна публикует Telegram-канал «RT на русском».
«Босфор Восточный» вышел в рейс 27 декабря после проведенного ремонта. 28 декабря при подходе к пункту назначения он потерял ход. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать охлажденное топливо, которым был заправлен паром.
Глава Владивостока Константин Шестаков поручил провести расследование инцидента, а также медицинское освидетельствование капитана.