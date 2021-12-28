Жена назвала причину гибели Егора Просвирнина

Причиной гибели главреда издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве. Как сообщает «МК», его супруга Марина Урусова рассказали, что последние два дня они с мужем распивали алкоголь, как неожиданно для нее Просвирнин начал буянить.

Женщина позвонила матери и свекрови, позвав их на помощь. Те попытались успокоить мужчину, однако Просвирнин выгнал их из дома и закрыл дверь изнутри.

О смерти мужчины Урусова узнала после звонка от собственника арендованной квартиры.

Напомним, что Егор Просвирнин выпал из окна пятого этажа квартиры в центре Москвы. Мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком. Также сообщалось, что в момент происшествия главред заблокированного издания мог быть в состоянии наркотического опьянения — факт употребления наркотиков якобы подтвердила его супруга.