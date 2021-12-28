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12 минут назад

Жена назвала причину гибели Егора Просвирнина

Причиной гибели главреда издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве. Как сообщает «МК», его супруга Марина Урусова рассказали, что последние два дня они с мужем распивали алкоголь, как неожиданно для нее Просвирнин начал буянить.

Женщина позвонила матери и свекрови, позвав их на помощь. Те попытались успокоить мужчину, однако Просвирнин выгнал их из дома и закрыл дверь изнутри.

О смерти мужчины Урусова узнала после звонка от собственника арендованной квартиры.

Напомним, что Егор Просвирнин выпал из окна пятого этажа квартиры в центре Москвы. Мужчина был голый, с ножом и газовым баллончиком. Также сообщалось, что в момент происшествия главред заблокированного издания мог быть в состоянии наркотического опьянения — факт употребления наркотиков якобы подтвердила его супруга.

Сайт «Спутник и погром», который вел Просвирнин, в 2017 году был заблокирован Роскомнадзором как «ресурс националистического толка». Кроме того, против главреда было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (осуществление действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, публично или с использованием СМИ).

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