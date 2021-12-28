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1 час назад

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП с вертолетом Ми-2 в Удмуртии.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом МИ-2 вблизи Ижевска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении ведомства, опубликовавшего кадры с места жесткой посадки.

В минувший понедельник вертолет Ми-2 вылетел с аэродрома Ижевска для совершения облета нефтепровода и потерпел крушение в Якшур-Бодьинском районе республики. Погиб командир воздушного судна, пассажир с травмами был направлен в больницу.

Происшествия,Катастрофы,Видео,СКР,
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