Опубликовано видео с места жесткой посадки Ми-2 в Удмуртии

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России после проведения комплекса проверочных мероприятий по факту авиационного происшествия с вертолетом МИ-2 вблизи Ижевска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – говорится в сообщении ведомства, опубликовавшего кадры с места жесткой посадки.