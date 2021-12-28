Чиновнику дали условный срок за взятку в 1,6 млн

В Сахалинской области суд приговорил бывшего главу Макаровского городского округа Андрея Красковского, обвиняемого в коррупции, к шести годам лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

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По версии следствия, подсудимый получил взятку в 1,6 миллиона рублей за покровительство при совершении незаконных сделок, которые привели к хищению из бюджета. Его признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенной в особо крупном размере»).

Экс-глава муниципалитета вину полностью признал.

Суд принял во внимание состояние здоровья фигуранта дела и дал ему условный срок. Кроме того, экс-чиновник лишен права занимать руководящие должности в органах власти на восемь лет и обязан выплатить штраф в размере 12,8 миллиона рублей.