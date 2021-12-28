Жена назвала причину гибели Егора Просвирнина

Причиной гибели главного редактора издания «Спутник и погром» Егора Просвирнина мог стать конфликт на бытовой почве, сообщила его жена Марина Урусова.

Урусова сообщила, что последние два дня они с мужем распивали алкогольные напитки, «неожиданно для нее супруг начал буянить, и она позвонила матери и свекрови, призвав их на помощь». Те «пытались успокоить Просвирнина, но тот выгнал их и закрыл дверь на щеколду изнутри», пишет «Московский комсомолец».

Женщина уточнила, что узнала о трагедии после звонка от собственника арендованной квартиры.

Ранее сообщалось, что Просвирин в момент происшествия был в состоянии наркотического опьянения. Он выпал из окна пятого этажа в центре Москвы, был голый, с ножом и газовым баллончиком. Его смерть подтвердила супруга.