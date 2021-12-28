Стало известно, что в результате крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб пилот. Член экипажа успел вызвать помощь, но скончался к моменту появления спасателей и медиков.
«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», – сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.
Вертолет совершал облет нефтепровода, но, по неизвестной причине, совершил жесткую посадку. На борту вертолета было два человека, выжил только пассажир воздушного судна.
Ранее «СП» писала о том, что в Колумбии произошло страшное ДТП с участием пассажирского автобуса.