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1 час назад

Пилот рухнувшего в Удмуртии вертолета успел вызвать помощь и погиб

Стало известно, что в результате крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии погиб пилот. Член экипажа успел вызвать помощь, но скончался к моменту появления спасателей и медиков.

«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжёлое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», – сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Вертолет совершал облет нефтепровода, но, по неизвестной причине, совершил жесткую посадку. На борту вертолета было два человека, выжил только пассажир воздушного судна.

Стало известно о состоянии пассажира рухнувшего вертолета Ми-2

Ранее «СП» писала о том, что в Колумбии произошло страшное ДТП с участием пассажирского автобуса.

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