Представителей ВМФ арестовали за хищения при вооружении Северного флота

Как сообщается, Клокоцкий явился к следователю главного военного следственного управления СКР с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений». После допроса консультанта задерживать не стали, однако впоследствии сотрудники департамента военной контрразведки сообщили, что Клокоцкий проводит встречи с обвиняемыми и другими лицами для отработки линии поведения, а при общении по мобильному телефону использует приложения и сервисы с возможностью удаления переписки. Кроме того, в рапортах контрразведчиков говорилось о том, что фигурант принимает меры по уничтожению доказательств и оказанию давления на свидетелей. Всё это стало поводом для ходатайства об аресте Клокоцкого.