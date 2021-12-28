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35 минут назад

Представителей ВМФ арестовали за хищения при вооружении Северного флота

Новые фигуранты появились в уголовном деле о хищении почти 700 млн рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Бывшие консультант департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан арестованы до конца января, пишет «Коммерсант».

Представителей ВМФ арестовали за хищения при вооружении Северного флота
Фото: ТАССТАСС

Как сообщается, Клокоцкий явился к следователю главного военного следственного управления СКР с повинной, сообщив, что «участвовал в совершении преступлений». После допроса консультанта задерживать не стали, однако впоследствии сотрудники департамента военной контрразведки сообщили, что Клокоцкий проводит встречи с обвиняемыми и другими лицами для отработки линии поведения, а при общении по мобильному телефону использует приложения и сервисы с возможностью удаления переписки. Кроме того, в рапортах контрразведчиков говорилось о том, что фигурант принимает меры по уничтожению доказательств и оказанию давления на свидетелей. Всё это стало поводом для ходатайства об аресте Клокоцкого.

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Уголовное дело по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено летом 2019 года. По данным следствия, летом 2013 года тогдашний консультант департамента ВМФ АО «Рособоронэкспорт» Андрей Клокоцкий и начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан вступили в преступный сговор с бывшими руководителями ОАО «Завод „Электроприбор“» Муталибом Эмиралиевым и АО «Союз-М» Замиром Ахмедовым и вплоть до декабря 2017 года совершали хищения при исполнении госконтрактов по модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота путём завышения цен и имитации выполненных работ. Всего за четыре года было похищено 692,7 млн рублей.

Происшествия,ГРУ,Рособоронэкспорт,СКР,
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