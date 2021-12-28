Стало известно о состоянии пассажира рухнувшего вертолета Ми-2

В пресс-службе главы Республики Удмуртия рассказали о состоянии Ильи Хромова, выжившего пассажира вертолета Ми-2, который потерпел крушение под Ижевском 27 декабря. Как сообщает РИА Новости его состояние стабильное, но тяжелое.

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«По данным пресс-службы Минздрава Удмуртии, состояние выжившего пассажира тяжелое, стабильное, он в сознании. Госпитализирован в республиканскую клиническую больницу», — отмечается в сообщении.

Напомним, что сообщение о крушении поступило около 14:15 27 декабря из Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Известно, что воздушное судно в момент крушения проводило обследование нефтепровода.