Названа возможная причина крушения вертолета в Удмуртии

Упавший в Удмуртии вертолет Ми-2 мог попасть в снежный вихрь и рухнуть в сугробы недалеко от населенного пункта Чайковский, который расположен в 80 км от Ижевска, пишет газета «Известия», ссылаясь на свой источник.

Фото: МЧС России/ТАСС МЧС России/ТАСС

Винтокрылая машина, скорее всего, попала в вихревой поток. Избежать сильных разрушений помогла малая высота помогла.

Напомним, вертолет вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Около 14:00 мск он совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. При этом перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот смог выйти на связь и сообщить о крушении.