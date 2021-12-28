Названа возможная причина крушения вертолета в Удмуртии

Упавший в Удмуртии вертолет Ми-2 мог попасть в снежный вихрь и рухнуть в сугробы недалеко от населенного пункта Чайковский, который расположен в 80 км от Ижевска, пишет газета «Известия», ссылаясь на свой источник.
Винтокрылая машина, скорее всего, попала в вихревой поток. Избежать сильных разрушений помогла малая высота помогла.
Напомним, вертолет вылетел в 12:00 мск с аэродрома Ижевска и совершал облет нефтепровода. Около 14:00 мск он совершил жесткую посадку вблизи Ижевска. При этом перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации. После падения пилот смог выйти на связь и сообщить о крушении.
К поиску места аварийной посадки летательного аппарата отправились наземная группировка спасателей на снегоходах. Из Перми вылетел вертолет Ми-8 с парашютно-десантной группой. Кроме того, были привлечены беспилотные авиационные системы МЧС. Позднее стало известно, что спасатели обнаружили Ми-2. Пилот и пассажир вертолета переданы врачам.