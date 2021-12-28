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39 минут назад

«Золотая судья» Хахалева оставила в России недвижимость на 300 млн рублей

Краснодарская «золотая судья» Елена Хахалева, которая прославилась после свадьбы дочери за $2 млн, оставила в России коттедж за 300 млн рублей. Экс-судья до побега из страны успела продать другой свой дом за 85 млн.

Ранее стало известно, в какую страну могла сбежать Хахалева. Эксперты считают, что она могла уехать в Грузию, на родину бывшего мужа. Предполагается, что побег был спонтанный, поэтому женщина успела продать лишь один из своих домов, в котором играли нашумевшую свадьбу её дочери в 2017 году.

Трёхэтажный особняк с колоннами на 700 квадратов находится в центре Краснодара. Из объявления о продаже, которое сейчас в архиве, становится известно, что в доме пять спален, две кухни, две гостиные, рабочий кабинет, библиотека и бильярдная, а вся мебель сделана из массива дерева. На участке есть ещё один дом поскромнее. Он занимает 70 квадратных метров, именно в нём и была прописана Хахалева.

Однако, по словам соседей, экс-судья всегда жила в большом доме, а потом вообще переехала в элитный коттеджный посёлок Краснодара, выставив на продажу этот прославившийся из-за скандала дом. Сейчас трёхэтажный особняк принадлежит грузинскому предпринимателю.

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Сегодня в собственности мошенницы числится коттедж, который занимает территорию в несколько десятков соток, на ней также есть дом для гостей, для прислуги, беседка для шашлыка, крытая парковка, а во дворе установлен фонтан.

«Территория посёлка — под постоянной охраной. Въезд сюда всем, кроме жильцов, запрещён. Когда коттеджи выставляют на продажу, их цена начинается от 25 млн рублей. Люди, проживающие здесь, не гонятся за тем, чтобы в шаговой доступности были продуктовые магазины, школы и детсады. Для них важна камерность, чтобы их частная жизнь была надёжно скрыта», — рассказала «КП-Кубань» краснодарский риелтор Анастасия Воронова, подчеркнув, что дом Хахалевой оценивается в 300 млн рублей, так как у него большая территория и много разных строений.

После прогремевшей на всю страну истории со свадьбой, на которой пели Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие звёзды шоу-бизнеса, а молодожёны получили в подарок иномарку, стоимость которой начинается от 30 млн рублей, карьера «золотой судьи» пошла под откос, начались многочисленные проверки — откуда у неё деньги на такой дорогой праздник.

В главном суде Кубани Хахалева решала земельные вопросы, возглавляла коллегию по административным делам и входила в президиум.

В Следственном комитете выяснили, что Хахалева получала зарплату по поддельным табелям. По предварительным данным, судья прогуляла 127 дней работы, но обманула сотрудников, заполнявших табели, и таким образом получила 1,195 млн рублей.

По статье о мошенничестве Хахалевой грозит до 10 лет тюрьмы, по статье о подлоге — до 4 лет. Подозреваемая покинула страну до предъявления ей официального обвинения. Журналист-расследователь Олег Лурье предполагает, что мошенница могла выбрать Грузию из-за связей или из-за бывшего мужа — грузина. Даже если Хахалеву объявят в федеральный розыск, Грузия её не выдаст и ей удастся избежать уголовной ответственности, добавил Лурье.

Происшествия,Видео,Елена Хахалева,Олег Лурье,Вера Брежнева,Валерий Меладзе,Николай Басков,СКР,
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