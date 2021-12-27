Жена рассказала о странном поведении Просвирнина перед гибелью

Погибший основатель националистического онлайн-издания «Спутник и погром» Егор Просвирнин странно вел себя с самого утра, рассказала его жена Марина Урусова.

Фото: Facebook Facebook

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых Урусова поднимается в квартиру, где произошла трагедия, для проведения следственных действий.

«С самого утра он проснулся, меня разбудил: «Знаешь в чем дело? В самом виде из окна...», - рассказала она следователям.

Телеканал со ссылкой на очевидцев сообщает, что Урусова потрясена гибелью мужа и с трудом разговаривает.

Телеграм-канал Mash опубликовал записи Просвирнина в твиттере, сделанные накануне трагедии. В них он пишет о проблемах с женой, в частности, о том, что впервые за шесть лет сомневается, должна ли она воспитывать его детей.

По предварительной информации, Просвирнин в день гибели употреблял наркотики. Днем соседи жаловались на крики в квартире – журналист кричал на жену и тещу, а затем выгнал их из квартиры. По вызову соседей домой к Просвирнину приезжали полицейские, но жена заверила, что у них все в порядке.