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1 час назад

Врач московской больницы заявила об изнасиловании на рабочем месте

Московский врач заявила, что ее коллега надругался над ней на рабочем месте. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Московского врача изнасиловали на рабочем месте
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

31-летняя пострадавшая трудится в больнице имени Боткина, подрабатывая в главной больнице «РЖД-медицина» на Волоколамском шоссе. Вместе с ней там работает ее коллега с основного места занятости.

По словам женщины, указанный сослуживец застал ее в больнице РЖД на рабочем месте в ночное время. Он начал приставать к коллеге, пригрозил расправой над ее женихом и изнасиловал. После этого медик обратилась к начальству.

По факту случившегося начата проверка правоохранительными органами.

Ранее сотрудница сети фастфуд-ресторанов в Москве обвинила в изнасиловании подчиненного. По словам женщины, молодой человек дал ей таблетку, после которой она частично потеряла память.

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